العثور على جثة شخص مجهول وسط زراعات الموز في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، على جثة شخص مجهول الهوية، بها طلقات نارية، داخل زراعات الموز بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل زراعات الموز بقرية الحجيرات، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية بها طلقات نارية داخل زراعات الموز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحدث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

تكثيف أمني لكشف الملابسات

وتكثف مباحث مركز شرطة قنا، من تحرياتها لكشف غموض مقتل شخص بطلقات نارية وإلقاء جثته في زراعات الموز، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

عقوبة القتل

من جانبه، قال المحامي حسن عبدالرحيم، إنه إذا ثبت وجود متهم وراء الجريمة، ووفق قانون العقوبات الجنائية، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام شنقا وفق المادة الثانية من القانون.