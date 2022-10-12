مستوردون: قرار الإفراج عن السلع بالمواني يدعم استقرار الأسعار

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بعد التوجيهات التي أصدرتها وزارة المالية، تم الإفراج عن السلع المهمة كالمواد الغذائية والأدوية، أما فيما يتعلق بالمنتجات تامة الصنع، فلا يزال أمامها بعض الوقت ليتم الإفراج عنها.

سرعة الإفراج عن المنتجات

أوضح «بشاي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سرعة الإفراج عن المنتجات، تجعل الأسعار أكثر استقرارا، فلا داعي للذعر بشأن توافر السلع في السوق، إذ أن توفر السلع يعمل على استقرار الأسعار، مبينا أن سرعة الإفراج عن المنتجات تامة الصنع، سيعمل على زيادة استقرارها.

تكاليف الشحن عالميا

وأشار «متى»، إلى أن تخزين المنتجات في المواني يحمل المستورد بعض التكاليف الإضافية، ما قد ينعكس على ارتفاع السعر نوعا ما أمام المشتري، فالمستورد يجعل المستهلك مشاركا له في تحمل التكاليف الإضافية، موضحا أن تكاليف الشحن عالميا، لم تهبط حتى الآن، إثر ارتفاعها منذ جائحة كورونا.

زيادة الإفراج عن المنتجات

وتوقع أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، حدوث انفراجة كبيرة بالنسبة لتدبير العملة، وبالتالي زيادة معدل الإفراج عن المنتجات في الفترة المقبلة، إذ أنه جرى بالفعل الإفراج عن بعض السلع، متمنيا صلاح الحال، وإعادة الوضع إلى أفضل مما كان عليه في السابق.

زيادة في المعروض

وأوضح «شيحة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عند الإفراج عن البضائع، سيكون هناك زيادة في نسبة المعروض من المنتجات، وبالتالي سيتم تغطية النقص، ما سيؤدي إلى ثبات الأسعار وعدم حدوث زيادة بها.