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مصر الخير: قدمنا 520 ألف خدمة في قنا والأقصر والبحر الأحمر

كتب:

رجب آدم
03:29 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
مصر الخير

مصر الخير

قال  خالد عمران، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، لمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر، إن المؤسسة قدمت منذ 2009 وحتى الآن 520 ألف خدمة بالثلاث محافظات لجميع القطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والمشروعات التنموية المتكاملة .

وأضاف «عمران»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الخدمات التي قدمتها المؤسسة غير قاصرة على قطاع التعليم والتي تمت في تطوير السكن بجانب دعم 120 مشروعا للتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وكذلك عمل وصلات المياه وتحسين جودة المياه النقية. 

إنشاء 175 مدرسة للتعليم المجتمعي

وأوضح أن المؤسسة ساهمت في افتتاح مدرستين للتعليم الأساسي بقنا وكذلك مدرستين بالأقصر وهما مدرسة الزنيقة والحميدات للتعليم الأساسي بمركز أسنا جنوب الأقصر، كذلك دعم إنشاء 175 مدرسة للتعليم المجتمعي، منها بقرى قنا الأكثر احتياجا وكذلك 75 مدرسة بقرى الأقصر، والتي تشرف عليها المؤسسة من رواتب والدعم الفني وأساليب التدريس.

تسليم 55 مشروعًا من المشروعات الصغيرة

وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى أنه من خلال التعاون مع مبادرة حياة كريمة بمركز قوص، تم تسليم 55 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب والمرأة، من خلال تحديد المناطق الأكثر احتياجا التي تدعمها المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، لافتا إلى هناك فكرة الموازنة لهذه المشروعات حسب قيمة المشروعات.

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