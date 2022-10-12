الدولار يواصل الارتفاع عالمياً.. ويسجل 19.71 جنيه في البنوك

ارتفع مؤشر الدولار فوق 113 اليوم الأربعاء، مرتفعًا للجلسة السادسة على التوالي نحو أعلى مستوى له في 20 عامًا وصل إليه الشهر الماضي، مدعومًا بالرهانات على المزيد من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي النقدي والطلب القوي على الملاذ الآمن.

التوقعات برفع أسعار الفائدة

انتظر المستثمرون محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي لتوجيه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى قراءات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي قد تعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر المقبل.

استمر الدولار في الاستفادة من الطلب القوي عليه بسبب التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة إلى حد كبير والشكوك الجيوسياسية المتزايدة، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023، وواصل الدولار مكاسبه مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، بينما كان يحوم فوق أدنى مستوياته في عامين مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

توقعات بارتفاع الدولار

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 114.16 بنهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 118.36 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار اليوم

محلياً، سجل الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً، ليبلغ السعر في بنوك القطاع الخاص 19.71 جنيه للبيع، مقابل 19.72 جنيه في البنك المركزي المصري، واحتفظ بنكي الأهلي المصري ومصر بأقل سعر لبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 19.96 جنيه.