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سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في البنوك المحلية والأجنبية

كتب:

منى سعيد
09:31 ص | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
سعر الدولار في مصر اليوم - تعبيرية

سعر الدولار في مصر اليوم - تعبيرية

يحظى سعر الدولار باهتمام يومي من قبل المستثمرين والمواطنين، بسبب الأزمات العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ويؤثر على المحلي بشكل متفاوت.

سعر الدولار في مصر

وفي السطور المقبلة، نرصد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة في المعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر والتي جاءت كما يلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

وفي البنك الرئيسي وهو المركزي المصري، ارتفعت العملة الأمريكية بقيمة قرشين في عمليات البيع والشراء في بداية المعاملات الصباحية، ليكون نحو 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

أما في أكبر بنكين حكوميين وهما مصر والأهلي، فارتفع سعر الدولار بمقدار قرشين سواء في عمليات البيع والشراء، حيث سجل نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في باقي البنوك الخاصة والدولية العاملة في القطاع المصرفي المحلي كما يلي.

وسجلت العملة الخضراء مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، بنحو 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

وذكر موقع المصرف المتحد في آخر تحديث لأسعار العملات، أنّ سعر الدولار اليوم سجل نحو 19.65 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 19.71 جنيه.

وأظهرت شاشة أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB، أنّ سعر العملة الأمركية بلغ نحو 19.65 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 19.71 جنيه

وفي بنك البركة، جاء سعر الدولار بنحو 19.59 جنيه مقابل شراء الدولار، و19.69 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 19.66 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 19.71 جنيه.

ووفقًا للموقع الرسمي للبنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر بيع الدولار نحو 19.63 جنيه، بينما سعر الشراء نحو 19.71 جنيه.

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