فرص عمل بشركات مختلفة.. قدم على أكثر من وظيفة في نفس اليوم

تشارك العديد من الشركات في الملتقى التوظيفي المقدم من وزارة الشباب والرياضة، ويشرف على تلك الملتقيات التي تقام بشكل دوري، الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر.

ومن ضمن الشركات التي تشارك في الملتقى التوظيفي، جاءت شركة فانتدج إيجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية، وتتطلب شغل الوظائف التالي:

تفاصيل وظائف الملتقى التوظيفي من وزارة الشباب والرياضة

مدير مطعم مساعد.

مدير مشرف مطعم.

عضو فريق مطاعم.

كول سنتر.

ويتر.

طباخ.

ويقدم هذا الملتقى وفق ما ذكرت وزارة الشباب والرياضة مجانا للحاضرين دون دفع رسوم للحضور أو المشاركة أو عند التقديم على وظيفية بعينها، كما يسهل هذا الملتقى على العديد من الأشخاص عن طريق إتاحة فرص عمل مختلفة في عدة مجالات في الشركات المشاركة في هذا الملتقى.

ومن أجل التسجيل في هذا الملتقى يمكن الضغط هـنا.

ولمزيد من المعلومات حول الإيفنت من خلال اللينك التالي

:https://www.facebook.com/events/606962160979977/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

موعد الملتقى التوظيفي ومكان إقامته

وسيقام الملتقى التوظيفي في مركز شباب الجزيرة، يوم السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر من الساعة 2 ظهرا إلى 8 مساء.

كما تشارك شركة فتح الله ماركت في الملتقى التوظيفي المقدم من وزارة الشباب، وهي في حاجة لشغل الوظائف التالية:

منسقين ممرات.

موظفين أمن.

عمال مخازن.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يمكن للأشخاص المشاركين في الملتقى التقدم على أكثر من وظيفة فى اكثر من شركة فى نفس اليوم.