حبس سيدة وزوجها 4 أيام لاتهامهما بإصابة جارهما بعاهة مستديمة في السلام

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإصابة جارهما بعاهة مستديمة في مدينة السلام بمحافظة القاهرة، إذ نسبت إليهما تهمتي الإصابة العمد والشروع في القتل، على خلفية مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.

حبس سيدة السلام وزوجها

وقالت المتهمة الأولى في التحقيقات التي استمرت 3 ساعات، إنها شاهدت ابن جارها يعتدي على ابنها الصغير بالضرب فأسرعت ناحيته وضربته، وبعد قرابة ساعة حضر والد الطفل واعتدى عليها بالسباب والشتائم، عندها تطور الأمر وحضر زوجها واندلعت مشاجرة تعرض خلالها المجني عليه لكسور في الأيدي والقدمين وأدت إلى إصابته بعاهة مستديمة.

فيما استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه الذي أفاد في التحقيقات، بأنه ذهب لمعاتبة جيرانه بعد ضرب نجله فوجدهما يعتديان عليه بالضرب المبرح، ما تسبب في تعرضه لإصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخضع لعمليات جراحية عدة حتى استقرت حالته الصحية.

عقوبة المتسبب في إصابة الغير بعاهة مستديمة

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، لـ «الوطن»، إن قانون العقوبات حدد عقوبات قاسية لكل من يتسبب في إلحاق عاهة مستديمة بمواطن.

وأضاف أن المادتين 240، و241، من قانون العقوبات، تنص على: كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات.