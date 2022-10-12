المفوضية الأوروبية: قمة مع أمريكا لتوحيد الاستثمار الدولي في مواجهة الصين

ذكرت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنه سيجري عقد قمة أوروبية أمريكية، لتوحيد جهود الاستثمار الدولي القائم على القيمة، لمواجهة الصين، وفق خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية» عبر شريط الأخبار.

فون دير لاين: الأزمة الروسية الأوكرانية قد تؤثر على العالم بأكمله

وقالت فون دير لاين، خلال كلمتها أمام مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تؤثر على العالم بأكمله، وذلك بعد 4 أيام من قصف أوكرانيا لجسر القرم الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، وردت روسيا بقصف بالصواريخ واستهداف العاصمة كييف.

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، في نهاية فبراير الماضي، وجرى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وردت روسيا بقطع إمدادات الغاز من أراضيها إلى الاتحاد الأوروبي، مما تتسبب في ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء في القارة العجوز.