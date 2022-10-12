تفاصيل دور أحمد ماهر في مسلسل ألف ليلة وليلة برمضان 2023 لياسر جلال

يُشارك الفنان أحمد ماهر، في مسلسل ألف ليلة وليلة، بطولة الفنان ياسر جلال، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، ومن المُقرر تصوير أولى مشاهده نهاية شهر أكتوبر الجاري، في أحد مواقع التصوير بالقاهرة.

أنحاز تمامًا للجانب الخيّر

ومن جهته، كشف الفنان أحمد ماهر، لـ«الوطن»، تفاصيل الشخصية التي يُجسدها في مسلسل ألف ليلة وليلة برمضان 2023، موضحًا أنّ «الشخصية التي أقدمها منحازة تمامًا للجانب الخيّر، وتدخل في صراع شديد في مواجهة قوى الشر، وذلك انتصارًا وحماية للبطل التي يؤديها ياسر جلال».

المسلسل يناقش الخيال المصري بشكل خاص

وأشاد أحمد ماهر، بتجربة مسلسل ألف ليلة وليلة برمضان 2023، قائلًا: «نحن بصدد عمل يفوح منه رائحة وعبق المصري، ويناقش الخيال المصري بشكل خاص، والخيال العربي بشكلٍ عام، ويردنا لهذه الرائحة والعبق واللغة التي تذكرنا بمجدنا وعراقتنا وأصلاتنا».

تعرف على أبطال وصُناع مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل ألف ليلة وليلة، من بطولة الفنان ياسر جلال، وياسمين رئيس وشيري عادل، وأحمد ماهر، وإسلام حافظ، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، حيث تواصل الشركة المُنتجة مرحلة التعاقدات في الوقت الحالي.

وشارك الفنان أحمد ماهر، مؤخرًا في مسلسل منعطف خطر، مع باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وتامر نبيل، وآدم الشرقاوي، وأحمد صيام وأخرين.