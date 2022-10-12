مصرع موظف صدمته سيارة في قنا

لقى موظف مصرعه، اليوم الأربعاء، صدمته سيارة ملاكي بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما يجرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتسبب في الحادث.

بلاغ بوفاة شخص

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات بمصرع موظف يدعى محمد علي 45 سنة مقيم بقرية خطارة صدمته سيارة بمركز نقادة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ المركزي، بواسطة سيارة إسعاف قنا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث.