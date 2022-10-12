«الوطن» تطلق أول مبادرة حوارية لصحيفة مصرية على «تويتر» بعنوان «مساحة وطن»

في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الإعلام المصري، أطلقت «الوطن» أول منصة حوارية عبر موقع «تويتر» تحت شعار «مساحة وطن»، والتي تستهدف مناقشة قضايا متنوعة سياسية ورياضية وفنية واجتماعية، عبر سلسلة من الحلقات النقاشية التي تجرى تباعا بمشاركة سياسيين ونواب وشخصيات عامة في مجالات متنوعة.

الحوار الوطني.. نحو جمهورية تتسع للجميع

وحملت الجلسة الحوارية الأولى التي انطلقت اليوم عنوان «الحوار الوطني.. نحو جمهورية تتسع للجميع»، وأدارها الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، بمشاركة المحامي والحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والكاتب الصحفي خالد داوود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

وناقش المشاركون عددًا من المحاور المهمة، وهي: أهمية وتوقيت وضمانات نجاح الحوار، وآليات الإصلاح السياسي، وتمكين الشباب، وتنمية الحياة الحزبية، وأبرز مطالب المعارضة، كما طرحوا رؤيتهم بشأن أهم التعديلات التشريعية المطلوب اتخاذها في الوقت الجاري، ودور لجنة العفو الرئاسي وإجراءاتها لضمان الدمج المجتمعي للمفرج عنهم.

وبدأت المناقشة، في تمام الساعة 8:30 من مساء اليوم، واستمرت لمدة 60 دقيقة، بمشاركة الضيوف الأربعة، والمئات من المتابعين والمستمعين من رواد موقع «تويتر».

وتفاعل المتابعون بطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات، والتي جرى الإجابة عليها من جانب المتحدثين في الجلسة الحوارية.

للاستماع إلى الجلسة الحوارية كاملة، يرجى الدخول على هذا الرابط .