«المعهد العالي للإعلام» يكرم إنجي لطفي مؤسس صفحة أهل الميديا

نشرت الدكتورة إنجي لطفي، أستاذة الإعلام بجامعة حلوان، ومؤسس صفحة أهل الميديا، تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه: سعدت بتكريمي اليوم، من المعهد العالي الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق، عقب شرحي لورشة عمل تدريبية لطلاب المعهد بعنوان «إدارة صفحات السوشيال ميديا»، تجربة ثرية ومهمة تشرفت بها.

عيسى: أشكر الدكتورة سهير صالح على هذا التكريم الراقي

وأوضحت خلال تدوينتها: «جزيل الشكر والتقدير للدكتورة سهير صالح، عميد المعهد العالي الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق، على هذا التكريم الراقي، وشكر خاص للعزيزة الدكتورة رباب عبد الرحمن، وكيل المعهد، وشكر أيضا للدكتورة نسرين عبد العزيز مدير وحدة التدريب، كان يوم ثري ومفيد ومبهج».