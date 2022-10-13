«فضل ونعمة» يحافظ على صدارة شباك التذاكر محققا 5.1 مليون جنيه إيرادات

تصدر فيلم «فضل ونعمة» بطولة الفنان ماجد الكدواني وهند صبري إيرادات شباك التذاكر، إذ يدور العمل في إطار تشويقي كوميدي، ويجمع العديد من النجوم.

إجمالي إيرادات فيلم «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «فضل ونعمة» حقق إيرادات تقارب 344 ألف جنيه أمس، ليصل إجمالي إيرادات العمل منذ طرحه بدور العرض 5 ملايين و100 ألف جنيه.

وتدور أحداث فيلم فضل ونعمة في إطار كوميدي حول زوجين يديرا شركة لبيع المواد الغذائية، قبل تعرضهما للخداع على يد تاجر مخدرات يقنعهما بصفقة كبرى لكنها تعرضهم للخطر.

أبطال فيلم فضل ونعمة

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح، ياسمين العبد، ويظهر مطرب الراب شاهين ضيف شرف، والعمل من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن وتار.

وتعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني، حيث يعرض لها في السينما فيلم «كيرة والجن»، بمشاركة كريم عبد العزيز وأحمد عز، وإخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وحقق إيرادات قياسية تجاوزت 117 مليون جنيه في دور العرض المصرية.