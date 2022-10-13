أستاذ تغذية تحذر من تناول العصير بدل الفاكهة: «تفقد فائدتها»

يفضل الكثيرون تناول العصائر بدلًا من الفاكهة الطبيعية، نظرًا لكون العصائر أسهل في هضم، إلا أن ذلك الأمر تسبب فقدان المواد الفعالة في الفواكه، وهو ما حذرت منه الدكتورة ضحى عبده رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث.

وقالت «ضحى» إن تناول الثمرة كاملة أفضل من تحويلها إلى عصير، لأن الطحن يؤدي إلى تكسير جزء من المواد الفعالة، كما أننا نفقد جزءًا من الألياف.

عندما نتناول ثمرة نحصل على كل فائدتها

وأضافت «عبده» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة DMC، من تقديم الإعلامية داليا أشرف: «عندما نتناول ثمرة، فإننا نحصل على كل فائدتها، ولكن عند العصر فإننا نفقد جزءًا كبيرًا، ويمكن أن نقطع الثمرة إلى شرائح ووضعها في اللانش بوكس».

وتابع رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث: «بدلًا من الحصول على بعض المواد الغذائية المضرة بالصحة، يجب أن يكون اللانش بوكس به خضروات وفواكه طازجة بطريقة صحية ومفيدة، مثل ثمرة برتقال مقطعة أو ليمون أو جنزبيل، والفريش أفضل من البودر».

المشروبات الطبيعية أفضل من الغازية

وأشارت إلى أن المشروبات الطبيعية أفضل من نظيرتها الغازية التي تسبب مشكلات كثيرة بالجسم مثل تسوس الأسنان وهشاشة العظام، كما أنها تمنح الأطفال إحساسًا بالنهم تجاه السكريات: «بالنسبة إلى العصائر التي بها مواد حافظة فإنها تمثل مشكلة لأن فيها ملونات أثرها خطير على الصحة، خاصة الكبد والكلى على المدى البعيد، كما أن استهلاكنا من المواد الحافظة لا يكون به احتياجات يومية من العناصر الغذائية».

وحول الفواكه والخضروات التي يمكن للطفل أن يحصل عليها للحصول على الطاقة وتقيه من أمراض البرد، قالت: «اليوسفي والبرتقال والجوافة والموالح وفيتامين سي وقطع فلفل الألوان والخضروات والبقدونس».