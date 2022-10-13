س وج.. كل ما تريد معرفته عن منصة نُسك للحج والعمرة

يُعد أداء العمرة حُلماً لكثيرين في مختلف محافظات مصر، لذا يسعى الجميع للحصول على تأشيرة وزيارة بيت الله الحرام، فيما أعلن توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج، خلال زيارته لمصر، عن تسهيلات غير مسبوقة للمصريين لأداء العُمرة، أبرزها حجز باقة عمرة بـ4400 جنيه فقط شاملة الإقامة، ويتم استخراج التأشيرة خلال 24 ساعة فقط من خلال تطبيق «نسك» للحج والعمرة.

وطرح المئات من سكان مختلف محافظات مصر الراغبين في حجز باقة العمرة، العديد من الأسئلة، حول تلك العمرة، والتنقلات بين مدينة وأخرى داخل السعودية، وغيرها من الأسئلة، وهو ما تستعرضه السطور التالية.

س: هل من الممكن التنقل بين مدن المملكة بتأشيرة العمرة؟

ج: بحسب برنامج نُسُك للحج والعمرة، المخصص لحجز باقات العمرة المختلفة، فإنّ تأشيرة العمرة تُمّكن المُعتمر من التنقل بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته المسموح له بها.

س: هل يمكن للمعتمر دخول المملكة بوسيلة نقل والخروج بوسيلة مختلفة؟

ج: نعم يمكن للمعتمر اختيار وسيلة النقل التي يرغب بها، سواء في الدخول أو الخروج إلى المملكة العربية السعودية.

س: هل هناك مطارات محددة لدخول ومغادرة المعتمرين؟

ج: لا بل يمكن للمعتمر الدخول أو المغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في المملكة العربية السعودية خلال أدائه العمرة، وتُتيح منصة نُسك كل المعلومات عن مختلف المطارات في السعودية.

س: كم عدد المرات المسموحة بها أداء العمرة؟

ج: لا يوجد عدد محدد لأداء العمرة، ويمكن لأي شخص الحصول على تأشيرة العمرة وأدائها بأي عدد يرغب فيه.

س: هل من الممكن أداء العمرة بتأشيرة غير تأشيرة العمرة؟

ج: نعم يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة والسياحة والعمل أداء العمرة.

س: هل من الممكن الحضور لأداء العمرة بعد مرور ساعة أو أكثر على موعد التصريح؟

ج: لا يجب التقيد بموعد الحضور المحدد في التصريح لأداء العمرة، ويمكن للمعتمر الحجز مرة أخرى بعد انتهاء الوقت المحدد في التصريح للحصول على موعد جديد.

س: ما هو رابط نُسُك للحج والعمرة في مصر؟

ج: يمكن لأهالي مختلف المحافظات الدخول على رابط منصة نُسُك للحج والعمرة، من خلال اضغط هنا.

س: ما هي منصة نُسُك السعودية وما الخدمات التي تقدمها؟

ج: تُعد "نُسُك" أول منصة سعودية رسمية، تتيح للمواطنين من مختلف أنحاء العالم، الحجز للحج والعمرة، فضلاً عن تخطيط وتنظيم جميع تفاصيل زيارتهم للملكة العربية السعودية بسهولة، من خلال تقديم العديد من الخدمات أبرزها:

1- الحصول على تأشيرة العمرة خلال 24 ساعة.

2- حجز الفنادق والرحلات الجوية.

3- توفر كل المعلومات عن المطاعم وأماكن المأكولات والمشروبات.

4- تتيح الحجز في أي فندق من فنادق المملكة وتقدم قائمة بها كاملةً بأسعارها.

5- تقدم شرحاً وافياً عن العمرة وأركانها فضلاً عن التنبيهات للزوار حول ما هو مسموح وما هو غير مسموح.

6- شرح كافة المعالم الثقافية والإسلامية، فضلاً عن شرح المشاعر المقدسة، وغيرها من الخدمات.