الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاما.. ويسجل 19.71 جنيه بالبنوك

استقر مؤشر الدولار فوق 113 اليوم الخميس، متداولًا بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا، وبقى مدعومًا قبل قراءة التضخم المرتقبة للغاية، التي من المتوقع تعزيز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بقوة.

أظهرت البيانات الصادرة، أمس الأربعاء، أنّ أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت أكثر بكثير من المتوقع في سبتمبر، مع ارتفاع أسعار الخدمات التي تمثل ثلثي مؤشر الأسعار.

رفع سعر الفائدة

استوعب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، الذي أظهر توقع استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم، على الرغم من أن بعض المسؤولين اعتبروا تباطؤ وتيرة الزيادات.

وواصل الدولار الاستفادة من الطلب القوي على الملاذ الآمن، إذ ظل الاقتصاد الأمريكي مرنًا في مواجهة تباطؤ النمو العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول عند 114.16 بنهاية هذا الربع «أكتوبر- ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 118.36 في غضون 12 شهرًا.

محلياً، استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الخميس عند 19.71 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص، وارتفع السعر في البنك المركزي المصري لـ19.73 جنيه، فيما احتفظ بنكي الأهلي المصري ومصر بأقل سعر لبيع الدولار من بين البنوك المصرية عند 19.69 جنيه.