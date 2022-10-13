القبض على مسجل خطر ظهر في فيديو ببندقية آلية لتهديد خصومه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً بندقية آلية بسوهاج.

بتكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية واستخدام أحدث التقنيات أمكن تحديده وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بضبطه، وبحوزته السلاح الناري، وبمواجهته قرر بأن مقطع الفيديو تم تصويره مُنذ فترة طويلة لوجود خلافات بين أبناء عمه وآخرين بذات الناحية وكان يقصد وصول المقطع إليهم لتهديدهم.

التحفظ على 28 كيلو من مخدر الحشيش

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، تمكن من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته 28 كيلو من مخدر الحشيش، بقيمة مالية مليون وتسعمائة وستون ألف جنيه تقريباً.

ضبط 230 كيلو بانجو بالسويس

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 230 كيلو جرام لمخدر البانجو و58 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالسويس بقصد الإتجار، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من منطقة مزارع بدائرة قسم شرطة الجناين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة باستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 230 كيلو جرام لمخدر البانجو و58 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريباً.