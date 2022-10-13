ضبط 316 قضية تموينية في الإسكندرية

تمكنت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية من ضبط 316 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت 169 طنًا بالإسكندرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 316 قضية

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية «مجهولة المصدر» وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط 316 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 169٫635 طنا – 157837 عبوة – 341375 قطعة – 814870 لترا – 140 بطاقة تموينية) كان أبرزهاضبط (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (31 طن سكر) معبأ داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعار العبوات بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .

4 ثلاجات لحفظ السلع الغذائية

كما تم ضبط المديرين المسؤولين عن عدد 4 ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهم كمية قدرها 6٫16 طن «لحوم ومصنعاتها – أسماك مُدخنة» معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم ضبط (المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الأقصر لتصرفه في كمية قدرها (731550 لتر سولار) قام بالاتجار بها فى السوق السوداء لعدم إثبات الفواتير الخاصة بالحصص المنصرفة إليه بدفتر 21 بترول خلال الفترة من 14/7/2022 إلى 30/8/2022 .

لحوم مجمدة

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق فقد أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا بمضبوطات بلغت 87 قطعة «9 قطع صوتية – 31 قطعة ضوئية – 47 قطعة ملصق».

مضبوطات محافظة القليوبية

وضبط (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها (5٫35 طن لحوم مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم ضبط (مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية بحوزته كمية قدرها (6 طن زيت طعام) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.