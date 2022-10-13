معاون محافظ بني سويف: «حياة كريمة» خفضت كثافة الفصول إلى 35 طالبًا

قال الدكتور محمد جبر، معاون محافظ بني سويف ومنسق عام مبادرة «حياة كريمة»، إن المبادرة غيرت منظومة التعليم في المحافظة للأفضل، موضحًا أن كثافة الطُلاب داخل فصول التعليم الأساسي والإعدادي زادت عن الحد المسموح، حيث كان يتراوح عدد الطلاب بين 65 و75 طالبًا بالفصل.

إدراج 60 مدرسة جديدة في مركزين

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الخميس، أن مبادرة «حياة كريمة» غيرت منظومة التعليم في المحافظة، حيث جرى إدراج 60 مدرسة جديدة، مما قلل الكثافة من عدد 65 إلى 35 طالبا بالفصل، لافتًا إلى إشكالية انتقال الفتيات إلى المدارس الثانوية الفنية من القرى إلى المدينة والعاصمة والمركز.

وتابع معاون محافظ بني سويف ومنسق عام مبادرة «حياة كريمة»، أنه جرى إنشاء مدرسة داخل وحدة محلية تضم 6 وحدات قروية تخدم من 200 إلى 300 ألف نسمة، وتضم 400 طالبة ثانوي فني، وذلك بهدف تقليل العبء المادي والمجهود المستهلك لهن، بحيث تكون أبعد نقطة انتقال هي 5 إلى 10 كم، بعدما كان السفر من 30 إلى 40 كم، مستطردًا: «دلوقتي مدارسهم بقت جنب بيوتهم».

مدارس تم الانتهاء منها في 6 أشهر

وأشار إلى أن هناك مدارس تم الانتهاء منها في 6 أشهر وفُتحت مع بداية العام الماضي، متابعًا أنه جرى افتتاح المجمع الرياضي التعليمي الذي يشمل التعليم الأساسي ورياض أطفال والثانوي الفني، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر 7 الماضي.

وأكمل «جبر»، أنه تم إنشاء المدارس والمجمع الرياضي على أعلى مستوى وجودة، مشيرًا إلى وجود المساحات الخضراء والملاعب وذلك بهدف خلق جو تعليمي جيد يزيد من تفوق الطلاب.