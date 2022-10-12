مركز شباب قرية «سملاي» يشهد أولى عروض «محطة مصر» ضمن «حياة كريمة»

شهدت قرية سملاي التابعة لمركز ومدينة أشمون إحدى القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، عرض مسرحية «محطة مصر»، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تفاصيل عرض «محطة مصر»

يأتي العرض في إطار برتوكول التعاون المتبادل بين وزارة الثقافة، والشباب والرياضة وتقدمه فرقة جيش مصر الأبيض التابع للبيت الفني للمسرح تأليف محمد الزناتي إخراج رضا حسنين.

وتدور أحداث العرض حول فتاة تتعرف على بعض العناصر الإرهابية أثناء تخطيطهم لزرع العبوات الناسفة داخل أحد القطارات في محطة مصر، وتحاول الطفلة الصغيرة منعهم بشتى السبل.

اكتشاف ورعاية الموهوبين

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحثا في سبتمبر الماضي سُبل تكثيف التعاون بين الوزارتين في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة مجالات الآداب والفنون خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقاء مشترك بين الوزيرين عُقد بمقر وزيرة الثقافة بالعاصمة الإدارية.

وفي السياق ذاته تستعد وزارة الثقافة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين من شباب مصر ورعايتهم، من أجل توحيد جهود العمل بما يحقق استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وقالت نجوى نبيه رئيس إدارة التنمية بالشباب والرياضة في تصريحات سابقة، لـ «الوطن»: «يتم التنسيق والتكامل بين الوزارتين، من أجل التعاون لتوصيل الخدمة الثقافية إلى مختلف ربوع الوطن، والمشاركة في دعم المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة»، مؤكدة أهمية حضور وزارة الشباب في الفعاليات الثقافية وبصورة مكثفة، خاصة مع انتشار مراكز الشباب في مختلف المحافظات والتي يصل عددها إلى 5 آلاف مركز شباب.

وأشارت إلى إنه من المقرر أن تتحول مراكز الشباب إلى منابر ثقافية، لتشارك بالفعل في استضافة عروض «المواجهة والتجوال» التي تقدمها الثقافة في مختلف الأقاليم في فعاليات «حياة كريمة»