القبض على مسجل خطر في القاهرة يبيع الأسلحة عبر الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي في القاهرة؛ بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر والترويج لنشاطه عبر موقع «يوتيوب».

ترويج بيع محدثات وطلقات الصوت

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بإنشاء صفحة عبر موقع «يوتيوب»، يروّج من خلالها لبيع محدثات وطلقات الصوت.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، ضُبط المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وبحوزته 11 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع، و15 مسدس صوت ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما أرشد عن 2000 طلقة صوت، و8 مقبض طبنجات مختلفة، مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع داخل ورشة خاصة به كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بنشاطه الإجرامي، وأنه يتخذ من الورشة الخاصة به مسرحًا لمزاولة نشاطه في إصلاح وتعديل محدثات الصوت إلى أسلحة نارية تمهيدًا لترويجها باستخدام السيارة محل الضبط، واتخذت الإجراءات القانونية.