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ضبط شخص عذب كلبا حتى فارق الحياة في مدينة نصر.. يتعاطى «الحشيش»

كتب:

محمد بركات
11:36 ص | الجمعة 07 أكتوبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزراة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بتعذيب كلب حتى نفوقه، بشرفة شقة بأحد العقارات بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

ضبط المتهم

وبالفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مالك الشقة المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

الاعتراف بالواقعة

وأقر المتهم في واقعة تعذيب الكلب، بأنه المتواجد بمقطع الفيديو، وضربه باستخدام عصا خشبية حتى نفق لعدم الاستجابة لأوامره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات