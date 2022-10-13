سقوط عصابة لتزوير المحررات الرسمية وأختام حكومية في الاسكندرية

ألقت الأجهزة الامنية القبض على تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل لخدمات الإنترنت وشخص آخر، يقيمان بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدة جهات وترويج تلك المحررات المزورة نظير مبالغ مالية على عملائهما من راغبي الحصول عليها ممن يصعب حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

تزوير محررات رسمية

وأضافت التحريات بقيام الأول باصطناع وتزوير تلك المحررات متخذاً من المحل خاصته الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيزه بالأدوات وأجهزة الحاسب الآلي والطابعات الحديثة المستخدمة في عمليات التزوير، وقيام الثاني باستقطاب عملائهما راغبي شراء تلك المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

التحفظ على المعدات المستخدمة في الجريمة

وعثر بحوزتهما على عدد من بصمات أختام شعار الجمهورية مقلدة ومنسوبة لعدد من الجهات وجهاز حراري لطباعة بصمة الأختام الخاصة لعدد من الجهات وعدد من التوكيلات والعقود والمستندات خالية البيانات مُعد للاستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لعدد من الجهات وجهاز حاسب آلي بمشتملاته.

وبفحص المضبوطات فنياً تبين احتواء جهاز الحاسب الآلي على العديد من نماذج بصمات أختام شعار الجمهورية والمستندات المضبوطة وبرامج الحذف والتعديل والإضافة والتي تستخدم في عمليات التزوير، وصور ورسائل نصية ومحادثات صوتية تفيد نشاطهما الإجرامي.