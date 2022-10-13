ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ1126 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في السوق المحلية خلال منتصف التداولات، وسجل عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له صباحا، ليسجل في منتصف التعاملات 1126 جنيهًا للجرام، مقابل 1123 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجّل 1286.8 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 965.1 جنيه للجرام، ووصل عيار 14 إلى 752.8 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 9 آلاف و8 جنيهات، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1682 دولار للأوقية.