حظك اليوم برج الثور الجمعة 14-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور، من أبرز الأبراج الترابية ويتسم بشخصيته الهادئة والقوية التي تجعله قيادي ناجح في مختلف المهام التي يجري تكليفه بها، وأبرز عيوبه الغيرة الزائدة وعدم تقبله الآخرين بسهولة، فهو يأخذ وقتًا طويلًا قبل أن يشعر بالأريحية تجاه الطرف الآخر.

ومن أبرز عيوب برج الثور أنه يثير الملل في نفوس الغير، ويحاول دائمًا إلغاء شخصية شريك الحياة كي يشعر أنه الأقوى ويكون قادرًا على حب الامتلاك، كما يتسم بالعناد الكبير الذي يجعله يتعرض للانتقاد دائمًا من الغير حولهم.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الثور على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال، ما يجعل الأمور المهنية والمالية هي شاغلك الأول، وعليك أن تدرس جيدًا كل خطوة إذا أردت أن تحقق مكاسب في حياتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وأقوالك، وعليك أن تدرس المعطيات بهدوء، حتى تكون على وفاق مع أحبائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.