حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن صاحب برج الأسد الثقة بالنفس والجاذبية، واللقاءات المرحة وحب الحياة وإلقاء النكات مع الأصدقاء، كما أنه لا يستطيع الحياة بدون حب ويكون مخلصًا بشدة للطرف الآخر، وهو يفضل تدليل نفسه ومن حوله من خلال شراء المنتجات الباهظة.

ولمتابعي التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج الأسد، نعرض في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد، أن حظك اليوم على المستوى العملي يكون اليوم من أسعد أيامك، حيث يمكن أن تساعد التغيرات الفلكية، على قدرتك على الاستمتاع بمجالك المهني، ويمكنك بسهولة أن تحصل على دعم زملائك والمحيطين في مجال عملك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما على المستوى العائلي والشخصي، فأن حظك اليوم لمواليد هذا البرج، فعلى الرغم من أنك تشعر بالتشوش والاضطراب اليوم، فوجود القمر في منزل الأصدقاء لمواليد هذا البرج، يجعلك تشعر بالهدوء ويجعلك تمتلك المزاج الجيد وتقيم علاقات راسخة.