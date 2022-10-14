حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 14-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء من أبرز الأبراج الهوائية وهو ثالث الأبراج الفلكية، ويحكمه كوكب عطارد كما أنه يحمل شخصيتين مختلفتين بداخله، ما يجعل من يتعامل معه يشعر بعدم الأريحية في أوقات كثيرة، كما أنه لا يستطيع أن يتخذ قرارات بشكل صارم بسبب توتره الشديد وعدم دراسته للأمور بشكل سليم.

ويعتبر إطلاق الأحكام على الآخرين من أسوأ الصفات التي قد توجد في مولود برج الجوزاء، فهو يصنف غيره بشكل سيء في أوقات كثيرة، إلى جانب فضوله الشديد في مختلف الأمور التي تواجهه، ما يتسبب في ضيق الجميع من حوله في أوقات كثيرة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس وعطارد داعمان لك، ويمدانك بالثقة والشجاعة وبروح المبادرة في عملك، ما يساعدك على تحقيق النجاح، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالقدرة على العطاء والتألّق، وعليك أن تشعر بالسعادة نتيجة ذلك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.