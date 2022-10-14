كيفية استخراج وثيقة زواج إلكترونيا.. في خطوات

تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار خطتها للتحول الرقمي وميكنة الخدمات وتقديمها للمواطنين بشكل مبسط وسهل، حيث تمكنك التمتع بتلك الخدمات من منزلك بطريقة سهلة، ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، خدمة استخراج وثيقة زواج.

خطوات استخراج وثيقة زواج إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» كيفية استخراج وثيقة زواج إلكترونيًا، وأولى تلك الخطوات لاستخراج وثيقة زواج إلكترونيًا عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg/home/directoryservices والقيام بعدها بتسجيل الدخول على الموقع وفي حالة عدم وجود حساب لك على الموقع يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

أما الخطوة التالية تكون عن طريق الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط الأعلى في الموقع، وفي خانة «الأحوال المدنية» الضغط على أيقونة «وثيقة زواج»، وبعدها القيام بإدخال البيانات الخاصة بالزوج والزوجة، وبعدها ذلك تحديد مكان استلام الوثيقة والقيام بسداد رسوم الخدمة، وستصلك لك الوثيقة في العنوان الذي تم تحديده.

خدمات أخرى تقدمها وزارة الداخلية

وهناك خدمات أخرى تقدمها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني، ومن بين تلك الخدمات استخراج قيد فردي وقيد عائلي ووثيقة طلاق وبطاقة رقم قومي والاستعلام عن المخالفات المرورية.