«الصحة»: كورونا لم ينته بعد.. وتوجه رسالة للمواطنين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، ومنظمة الصحة العالمية لم تعلن حتى الآن انتهائها وهناك شروط للإعلان عن موعد الانتهاء، مضيفا أن الفيروس حاليا في مرحلة الخمول ولا يمكن التوقع بموعد انتهاء الجائحة.

أضاف «عبدالغفار»، يمكن الإعلان عن أن جائحة كورونا مرض متوطن ولكن بعد الانتهاء من تطعيم أكثر من 70% من المواطنين على مستوى العالم.

أعراض متلازمة ما بعد كورونا.. الإنهاك والنهجان

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في حال انخفاض معدل الوفيات الناتجة من فيروس كورونا، عن معدلات الإنفلونزا الموسمية على مستوى العالم يمكن أن تعلن المنظمة انتهاء فيروس كورونا، وانخفاض عدد الإصابات لا يعنى انتهاء الجائحة، والأعراض التي تظهر على المواطنين بعد التعافي من كورونا يطلق عليها متلازمة ما بعد كورونا، وأن أبرز الأعراض التي تم تسجيلها هي الإنهاك والنهجان وعدم القدرة على الحركة بالمستوى الذي كان قبل الإصابة بالفيروس وتعب في عضلة القلب.

دور لقاحات كورونا في تعزيز الجهاز المناعي

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متلازمة مابعد كورونا يمكن التعافي منها خلال الحصول على اللقاحات، مشيرا إلى أهميتها ودورها في تعزيز الجهاز المناعى، وعن أعراض فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، أوضح أنها لم تتغير حتى الآن.

ووجه المتحدث الرسمي، رسالة للمواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية لتفادي الخلط بين الأعراض في حال الظهور، وعن التوقعات بزياده الإصابات في الأيام القادمة، قائلا: «كل شيء وارد».