«طنطاوي»: العالم ينتظر النتائج التنفيذية لقمة المناخ الـ27 بشرم الشيخ

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن العالم يتابع أخبار التغيرات المناخية في مختلف المناطق على سطح كوكب الأرض بعدما أصبحت التأثيرات تضرب الدول الكبرى والصناعية وليست الدول النامية فقط، وقد ظهر ذلك في موجه الجفاف بأوروبا وأمريكا وحرائق الغابات والفيضانات وانخفاض منسوب الأنهار.

قمة المناخ وتنفيذ التوصيات والاتفاقيات

وأوضح «طنطاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن العالم ينتظر قمة المناخ بشرم الشيخ التي تأتي بعد 26 قمة لم تقترب من حيز النفاذ، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تكون قمة المناخ الـ27 لتنفذ الاتفاقيات التي اتفق عليها الأطراف في قمة جلاسكو السابقة والالتزام بالتعهدات المتفق عليها في القمم السابقة، لافتا إلى أن الجميع يأمل الخروج من القمة الحالية بإجراءات فاعلة قابلة للتنفيذ بشكل فورى من خلال التمويل القائم على الدول الصناعية الكبرى لمساعدة الدول النامية التى لا تتحمل إقامة مشروعات تنموية تواجه التغيرات المناخية.

زيارة رئيس الوزراء لشرم الشيخ

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وصل إلى مدينة شرم الشيخ، قبل قليل، في زيارة لمدة يومين، يتفقد خلالها مشروعات تطوير المدينة في إطار الاستعدادات الجارية لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له فور وصوله، أعمال تطوير مطار شرم الشيخ بتكلفة تتعدى مليار جنيه، وجرى زيادة سعة المطار لتصل إلى 10 ملايين راكب سنويا.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و4 وزراء عددًا من المشروعات، وهي حديقة السلام البيئية، وقاعة المؤتمرات، وميدان السلام، والممشى السياحي، وأعمال تطوير خليج نعمة.