أماكن سقوط الأمطار غدا.. اضطراب حركة الملاحة ونشاط للرياح ببعض المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع 2022، فضلاً عن توضيح أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث أوضحت أنّه سيسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس حاراً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً ولطيف مساءً.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس في مصر غدا ولمدة أسبوع، فضلاً عن أماكن سقوط الأمطار ونسبة احتمالية سقوطها.

أمطار خفيفة غدا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ أماكن سقوط الأمطار غدا ستشمل السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، وذلك بنسبة 40%، وستكون أمطار خفيفة ومتقطعة، فضلاً عن نشاط حركة الرياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس الأيام المُقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنّ المحافظات الساحلية، ستشهد اضطراب الملاحة البحرية خصوصاً على سواحل البحر الأحمر، بينما تبلغ سرعة الرياح من 40 إلى 50 كيلو متر في الساعة، فضلاً عن ارتفاع الأمواج 2 إلى 2.5 متراً.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية، فإنّها ستكون وفقاً للتالي:

-الاثنين: نشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة: نشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

أماكن هطول الأمطار غداً الأحد

وستأتي أماكن سقوط الأمطار غداً كالتالي:

ويشهد غداً الأحد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حددوث 40%، فيما يسود طقس مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً، وغائم جزئياً على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

كما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للحرارة لطيف غائم جزئي أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40%.

فيما يأتي طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد مشمس نهاراً وسط حركة نشاط الرياح.

درجات الحرارة في مصر

وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة غداً الأحد 28 بينما الصغرى 21.

درجة الحرارة في الإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 21.

درجة الحرارة في شرم الشيخ: العظمى 32 والصغرى 25.

الطقس في العلمين الجديدة العظمى 27 والصغرى 21.

درجة الحرارة في العريش العظمى 27 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الغردقة 31 العظمى بينما الصغرى 25.