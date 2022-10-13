اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مساحة وطن» على twitter spaces

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 14 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- مساحة وطن على «twitter spaces».

- «الوطن» تطلق أول منصة حوارية لصحيفة مصرية على «تويتر».. والبداية «الحوار الوطني».

- الجلسة الأولى بحضور سياسيين بارزين.. والمشاركون: «حوار على أسس مهنية.. وفرصة للقارئ لكي يتفاعل».

- رئيس تحرير «الوطن»: المبادرة هي الأولى في الإعلام المصري.. ونحرص على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في حالة نقاش موضوعي ورصين.

- «البرعي»: مبادرة الرئيس تهدف لتحقيق توافق مجتمعي.. و«الحوار» خطوة تجمع بين الأمن والاستقرار والحقوق السياسية.

-«الخولي»: «العفو الرئاسي» دفعة للحوار الوطني ورسالة «طمأنة وسلام»

- «داوود»: مصر تستطيع السير بالتوازي بين الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي ومكافحة الإرهاب.

- «أميرة»: نعمل على خلق مساحة توافقية بين المشاركين في الحوار.

- «السيسي»: نقف على أرض صلبة.. وسنعبر كل المصاعب.

- الرئيس في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية: الأزمة الاقتصادية العالمية ستمر مثلما نتعايش مع فيروس كورونا.. والقوات المسلحة تحمي وتصون وتضحي لتبقى مصر آمنة ومستقرة وسالمة.

- مصنع الرجال.

- مدير الأكاديمية العسكرية: الضباط الجدد يتنافسون للخدمة في سيناء لحفظ أمن الوطن واستقراره.

- مدير الكلية البحرية: «نقبل طلابا من كل بيت في مصر وكل فئات الشعب».. والمعيار الوحيد هو التميز في «الاختبارات التفضيلية».

- مدير «الفنية العسكرية»: نتعاون مع جامعات مصرية وصينية لإطلاق قمرين صناعيين تعليميين.. واهتمام كبير بالمركبات والغواصات غير المأهولة.

- مدير «الدفاع الجوى»: نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الـ50 من الكلية.. ونخرج ضباطا يمثلون إضافة قوية للكفاءة القتالية لـ«حراس السماء».

- مدير الكلية الجوية: طيارونا قادرون على تنفيذ أي مهام قد تسند إليهم.. ومعايير خاصة لاختيار الطيار.

- «مدبولي»: نعمل لخروج مؤتمر المناخ بالصورة اللائقة والمشرفة.

-«المدن العالمية»: مصر قادرة على تنظيم قمة المناخ بأفضل صورة.

- مصر تطالب روسيا وأوكرانيا بحل تفاوضي لوقف القتال.

الصفحة الثانية

- «الإسكان»: توفير الخدمات لمستفيدي «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة.

- انتهاء المرحلة الأولى من تدريب الشباب لسوق العمل ضمن «حياة كريمة ومراكب النجاة».

- المنطقة الاقتصادية للقناة تستقبل وفدا نيجيريا لبحث فرص الاستثمار.

- «التعليم العالي»: إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف «التايمز البريطاني».

- «التموين»: تنمية الاقتصاد تحتاج إلى تعاون الغرف التجارية.

- طلاب «هندسة شبرا» يتبرعون بأموال حفل التخرج لبناء محطة مياه.

- طبيب يفحص الأيتام والفقراء مجانا: «أهلي علموني كده».

الصفحة الثالثة

- أول تقرير لرصد منصة المؤتمر الاقتصادي: 115 مقترحا في 7 أيام.

- وزير التجارة أمام «سيكا»: ملتزمون بفض المنازعات سليما.

- «التخطيط»: «النقد الدولي» شريك لمصر منذ انطلاق برنامج الإصلاح.

- «الصحة» تبحث مع شركة أمريكية توفير أدوية «الأورام والإيدز».

- وزير المالية: الاقتصاد أكثر تماسكا في مواجهة التحديات.

- «الزراعة»: مصر تواجه تحديات ندرة المياه والزيادة السكانية.

- اليوم.. الزمالك يواجه فلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

- الطبيب الجراح: «ادعموا المرضى.. وتبرعوا لهم».

- البرلمان ينتخب «رشيد» رئيسا للعراق.. وتكليف «شياع» بالحكومة.

الصفحة الرابعة

- «السيسي» يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية: القوات المسلحة تضحي لتبقى مصر آمنة ومستقرة وسالمة.

- الرئيس: لا توجد دولة تتقدم وتحل مشكلاتها إلا بالأمن والاستقرار.. والأزمة الاقتصادية العالمية ستمر مثلما نتعايش مع «كورونا».. والتاريخ يقول إن الأزمات تعبر وتبقى الأوطان.

- الأول على الكليات العسكرية: سنحمي مصر وشعبها حتى آخر قطرة دم في أجسادنا.

- والدة أحد «نسور الجو الجدد»: أولادنا رجال «مصر تتحامى فيهم».. وأقدم أحمد «هدية لمصر».

الصفحة الخامسة

- مدير الأكاديمية العسكرية: الضباط الجدد يتنافسون للخدمة في سيناء لحفظ أمن الوطن واستقراره.

- مدير الكلية البحرية: «نقبل طلابا من كل بيت في مصر وكل فئات الشعب».

- مدير «الفنية العسكرية»: نتعاون مع جامعات مصرية وصينية لإطلاق قمرين صناعيين تعليميين.

- مدير «الدفاع الجوي»: نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الـ50 من الكلية.

- مدير الكلية الجوية: طيارونا قادرون على تنفيذ أي مهام قد تسند إليهم.

الصفحة السادسة

- قائد القوات الجوية: توجيهات من القيادة السياسية باستمرار الحرب على الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره.

- الفريق محمود فؤاد لـ«الوطن» بمناسبة العيد الـ90 لـ«نسور الجو»: ننتهج استراتيجية «تنويع مصادر السلاح» في التطوير والتحديث.

- نطور القوات الجوية بخطط طويلة المدى طبقا لحجم العدائيات والتهديدات التي تواجه الدولة.

- أمددنا القوات بالطرازات الحديثة من مصادر متعددة مثل الطائرات بدون طيار و«الجيل الرابع» و«الكاموف» والنقل.

- قواتنا الجوية محل تقدير جيوش العالم.. ودول عدة ترغب في نقل خبراتنا إليها.. ونتدرب مع مدارس عسكرية متنوعة.

- أحبطنا الكثير من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود.. ولانزال نقوم بمهام القضاء على الإرهاب على مدار الساعة.. ونكافح الزراعات المخدرة مع «الداخلية» و«حرس الحدود».

- نمتلك منظومة جودة شاملة.. وأعمال هندسية لتأمين القواعد الجوية والمطارات عبر رفع كفاءة الممرات والدشم والهناجر.

- أوصي رجال القوات الجوية بالاستمرار في المحافظة على الكفاءة القتالية العالية للطائرات والمعدات ليكونوا جاهزين لأي مهام.

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: شكرا د. خالد عبدالغفار.

- مقال رأي لـ الدكتور محمود خليل، بعنوان: من «أم المساكين» إلى «أم الأيتام».

الصفحة السابعة

-«الوطن» تطلق أول مبادرة حوارية لصحيفة مصرية على موقع «تويتر»: «الحوار الوطني .. نحو جمهورية تتسع للجميع».

- الجلسة الحوارية الأولى بحضور سياسيين بارزين.. والمشاركون يشيدون بالمبادرة: «حوار على أسس مهنية ورصينة.. وفرصة للقارئ بالتفاعل».

- رئيس التحرير أحمد الخطيب: حريصون على خلق حالة نقاش موضوعي ورصين تتزامن مع حالة الحوار الوطني وتبادل وجهات النظر بين الجميع.

- الدولة المصرية تتحرك في جميع الملفات والقضايا وفق أولويات المصلحة الوطنية والجمهورية الجديدة هي جمهورية العدالة والتنمية وسيادة القانون.

- أميرة صابر: الأمانة الفنية تلقت آلاف المقترحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- نعمل على إيجاد مساحة توافقية بين المشاركين في الحوار للوصول إلى مخرجات نهائية.

- نجاد البرعي: الحوار الوطني خطوة أولى للجمع بين «الأمن والاستقرار» و«الحقوق المدنية والسياسية».. و«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» نقلة غير مسبوقة.

- مبادرة الرئيس تهدف لتحقيق توافق مجتمعي وتعكس مؤشرات إيجابية حول انتقال مصر تدريجيا إلى مرحلة جديدة تتسم باستقرار الوضع السياسي.

- خالد داوود: متفائل بمستقبل الإصلاح السياسي وهناك مؤشرات طيبة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح ومصر تستطيع السير بالتوازي بين الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي ومكافحة الإرهاب.

- احترام حقوق الإنسان لا يتعارض مع أهداف تحقيق مكافحة الفكر الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية والتنمية الاقتصادية.

- طارق الخولي: إدارة منذ 2014 تسير وفق أولويات دقيقة.. ونجاح «العفو الرئاسي» دفعة كبيرة للحوار الوطني ويعبر عن رسالة طمأنة ورسالة سلاح.

- نستهدف تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على الحقوق والواجبات والحريات الدستورية وتدعيم وتقوية الحياة الحزبية في مصر.

الصفحة الثامنة والأخيرة

- حكايات من تراثنا

-«تسوية الفخار وتسويقه» رسالة دعم من «هالة» لابنتها.

- منتجات «ذوي الهمم» الأكثر طلبا.. والأعلى سعرا.

- «فاطمة ونجاح» تتألقان بـ«البرقع والكليم» في سنة أولى معرض.

- للمرة الثانية: «عائشة» تزين نجاح حياة كريمة بـ«الخوض والخرز».