اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مساحة وطن» على twitter spaces
كتب:
محمد عزالدين
08:50 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 14 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- مساحة وطن على «twitter spaces».
- «الوطن» تطلق أول منصة حوارية لصحيفة مصرية على «تويتر».. والبداية «الحوار الوطني».
- الجلسة الأولى بحضور سياسيين بارزين.. والمشاركون: «حوار على أسس مهنية.. وفرصة للقارئ لكي يتفاعل».
- رئيس تحرير «الوطن»: المبادرة هي الأولى في الإعلام المصري.. ونحرص على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في حالة نقاش موضوعي ورصين.
- «البرعي»: مبادرة الرئيس تهدف لتحقيق توافق مجتمعي.. و«الحوار» خطوة تجمع بين الأمن والاستقرار والحقوق السياسية.
-«الخولي»: «العفو الرئاسي» دفعة للحوار الوطني ورسالة «طمأنة وسلام»
- «داوود»: مصر تستطيع السير بالتوازي بين الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي ومكافحة الإرهاب.
- «أميرة»: نعمل على خلق مساحة توافقية بين المشاركين في الحوار.
- «السيسي»: نقف على أرض صلبة.. وسنعبر كل المصاعب.
- الرئيس في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية: الأزمة الاقتصادية العالمية ستمر مثلما نتعايش مع فيروس كورونا.. والقوات المسلحة تحمي وتصون وتضحي لتبقى مصر آمنة ومستقرة وسالمة.
- مصنع الرجال.
- مدير الأكاديمية العسكرية: الضباط الجدد يتنافسون للخدمة في سيناء لحفظ أمن الوطن واستقراره.
- مدير الكلية البحرية: «نقبل طلابا من كل بيت في مصر وكل فئات الشعب».. والمعيار الوحيد هو التميز في «الاختبارات التفضيلية».
- مدير «الفنية العسكرية»: نتعاون مع جامعات مصرية وصينية لإطلاق قمرين صناعيين تعليميين.. واهتمام كبير بالمركبات والغواصات غير المأهولة.
- مدير «الدفاع الجوى»: نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الـ50 من الكلية.. ونخرج ضباطا يمثلون إضافة قوية للكفاءة القتالية لـ«حراس السماء».
- مدير الكلية الجوية: طيارونا قادرون على تنفيذ أي مهام قد تسند إليهم.. ومعايير خاصة لاختيار الطيار.
- «مدبولي»: نعمل لخروج مؤتمر المناخ بالصورة اللائقة والمشرفة.
-«المدن العالمية»: مصر قادرة على تنظيم قمة المناخ بأفضل صورة.
- مصر تطالب روسيا وأوكرانيا بحل تفاوضي لوقف القتال.
الصفحة الثانية
- «الإسكان»: توفير الخدمات لمستفيدي «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة.
- انتهاء المرحلة الأولى من تدريب الشباب لسوق العمل ضمن «حياة كريمة ومراكب النجاة».
- المنطقة الاقتصادية للقناة تستقبل وفدا نيجيريا لبحث فرص الاستثمار.
- «التعليم العالي»: إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف «التايمز البريطاني».
- «التموين»: تنمية الاقتصاد تحتاج إلى تعاون الغرف التجارية.
- طلاب «هندسة شبرا» يتبرعون بأموال حفل التخرج لبناء محطة مياه.
- طبيب يفحص الأيتام والفقراء مجانا: «أهلي علموني كده».
الصفحة الثالثة
- أول تقرير لرصد منصة المؤتمر الاقتصادي: 115 مقترحا في 7 أيام.
- وزير التجارة أمام «سيكا»: ملتزمون بفض المنازعات سليما.
- «التخطيط»: «النقد الدولي» شريك لمصر منذ انطلاق برنامج الإصلاح.
- «الصحة» تبحث مع شركة أمريكية توفير أدوية «الأورام والإيدز».
- وزير المالية: الاقتصاد أكثر تماسكا في مواجهة التحديات.
- «الزراعة»: مصر تواجه تحديات ندرة المياه والزيادة السكانية.
- اليوم.. الزمالك يواجه فلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.
- الطبيب الجراح: «ادعموا المرضى.. وتبرعوا لهم».
- البرلمان ينتخب «رشيد» رئيسا للعراق.. وتكليف «شياع» بالحكومة.
الصفحة الرابعة
- «السيسي» يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية: القوات المسلحة تضحي لتبقى مصر آمنة ومستقرة وسالمة.
- الرئيس: لا توجد دولة تتقدم وتحل مشكلاتها إلا بالأمن والاستقرار.. والأزمة الاقتصادية العالمية ستمر مثلما نتعايش مع «كورونا».. والتاريخ يقول إن الأزمات تعبر وتبقى الأوطان.
- الأول على الكليات العسكرية: سنحمي مصر وشعبها حتى آخر قطرة دم في أجسادنا.
- والدة أحد «نسور الجو الجدد»: أولادنا رجال «مصر تتحامى فيهم».. وأقدم أحمد «هدية لمصر».
الصفحة الخامسة
- مدير الأكاديمية العسكرية: الضباط الجدد يتنافسون للخدمة في سيناء لحفظ أمن الوطن واستقراره.
- مدير الكلية البحرية: «نقبل طلابا من كل بيت في مصر وكل فئات الشعب».
- مدير «الفنية العسكرية»: نتعاون مع جامعات مصرية وصينية لإطلاق قمرين صناعيين تعليميين.
- مدير «الدفاع الجوي»: نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الـ50 من الكلية.
- مدير الكلية الجوية: طيارونا قادرون على تنفيذ أي مهام قد تسند إليهم.
الصفحة السادسة
- قائد القوات الجوية: توجيهات من القيادة السياسية باستمرار الحرب على الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره.
- الفريق محمود فؤاد لـ«الوطن» بمناسبة العيد الـ90 لـ«نسور الجو»: ننتهج استراتيجية «تنويع مصادر السلاح» في التطوير والتحديث.
- نطور القوات الجوية بخطط طويلة المدى طبقا لحجم العدائيات والتهديدات التي تواجه الدولة.
- أمددنا القوات بالطرازات الحديثة من مصادر متعددة مثل الطائرات بدون طيار و«الجيل الرابع» و«الكاموف» والنقل.
- قواتنا الجوية محل تقدير جيوش العالم.. ودول عدة ترغب في نقل خبراتنا إليها.. ونتدرب مع مدارس عسكرية متنوعة.
- أحبطنا الكثير من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود.. ولانزال نقوم بمهام القضاء على الإرهاب على مدار الساعة.. ونكافح الزراعات المخدرة مع «الداخلية» و«حرس الحدود».
- نمتلك منظومة جودة شاملة.. وأعمال هندسية لتأمين القواعد الجوية والمطارات عبر رفع كفاءة الممرات والدشم والهناجر.
- أوصي رجال القوات الجوية بالاستمرار في المحافظة على الكفاءة القتالية العالية للطائرات والمعدات ليكونوا جاهزين لأي مهام.
- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: شكرا د. خالد عبدالغفار.
- مقال رأي لـ الدكتور محمود خليل، بعنوان: من «أم المساكين» إلى «أم الأيتام».
الصفحة السابعة
-«الوطن» تطلق أول مبادرة حوارية لصحيفة مصرية على موقع «تويتر»: «الحوار الوطني .. نحو جمهورية تتسع للجميع».
- الجلسة الحوارية الأولى بحضور سياسيين بارزين.. والمشاركون يشيدون بالمبادرة: «حوار على أسس مهنية ورصينة.. وفرصة للقارئ بالتفاعل».
- رئيس التحرير أحمد الخطيب: حريصون على خلق حالة نقاش موضوعي ورصين تتزامن مع حالة الحوار الوطني وتبادل وجهات النظر بين الجميع.
- الدولة المصرية تتحرك في جميع الملفات والقضايا وفق أولويات المصلحة الوطنية والجمهورية الجديدة هي جمهورية العدالة والتنمية وسيادة القانون.
- أميرة صابر: الأمانة الفنية تلقت آلاف المقترحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- نعمل على إيجاد مساحة توافقية بين المشاركين في الحوار للوصول إلى مخرجات نهائية.
- نجاد البرعي: الحوار الوطني خطوة أولى للجمع بين «الأمن والاستقرار» و«الحقوق المدنية والسياسية».. و«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» نقلة غير مسبوقة.
- مبادرة الرئيس تهدف لتحقيق توافق مجتمعي وتعكس مؤشرات إيجابية حول انتقال مصر تدريجيا إلى مرحلة جديدة تتسم باستقرار الوضع السياسي.
- خالد داوود: متفائل بمستقبل الإصلاح السياسي وهناك مؤشرات طيبة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح ومصر تستطيع السير بالتوازي بين الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي ومكافحة الإرهاب.
- احترام حقوق الإنسان لا يتعارض مع أهداف تحقيق مكافحة الفكر الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية والتنمية الاقتصادية.
- طارق الخولي: إدارة منذ 2014 تسير وفق أولويات دقيقة.. ونجاح «العفو الرئاسي» دفعة كبيرة للحوار الوطني ويعبر عن رسالة طمأنة ورسالة سلاح.
- نستهدف تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على الحقوق والواجبات والحريات الدستورية وتدعيم وتقوية الحياة الحزبية في مصر.
الصفحة الثامنة والأخيرة
- حكايات من تراثنا
-«تسوية الفخار وتسويقه» رسالة دعم من «هالة» لابنتها.
- منتجات «ذوي الهمم» الأكثر طلبا.. والأعلى سعرا.
- «فاطمة ونجاح» تتألقان بـ«البرقع والكليم» في سنة أولى معرض.
- للمرة الثانية: «عائشة» تزين نجاح حياة كريمة بـ«الخوض والخرز».