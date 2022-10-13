تصنيف التايمز للجامعات 2023.. تقدم «بنها» للفئة الثالثة

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، ترتيب الجامعة في تصنيف التايمز للجامعات 2023 البريطاني لمؤسسات التعليم العالي حيث أُعلنت نتيجة إصدار التصنيف الجديد لعام 2023، لترتيب الجامعات حول العالم.

تصنيف التايمز للجامعات 2023

أوضح جمال سوسة أن جامعة بنها، جاءت في ترتيب متقدم في تصنيف التايمز للجامعات 2023، احتلت ما بين 601 - 800 عالمياً ضمن 2,325 جامعة جرى تصنيفها خلال هذا الإصدار بين أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة حول العالم.

أضاف رئيس جامعة بنها أن ترتيب الجامعة في تصنيف التايمز للجامعات 2023 محلياً جاء في الفئة الثالثة بين 26 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

تقدم المكانة الدولية لجامعة بنها في تصنيف التايمز 2023

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه وفق تصنيف التايمز للجامعات 2023 في الإصدار الجديد تقدمت الجامعة بمكانتها الدولية التي احتلتها في إصدار 2022، لتأتي ضمن أفضل 600 جامعة بعد أن كانت ضمن أفضل 800 في الإصدار السابق.

وذكر «الجيزاوي»، في بيان له أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات 2023 يستند إلى 13 مؤشراً لقياس أداء الجامعات بحيث يقيم المؤسسة في 5 محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة الجامعة من هيئة تدريس وإداريين وطلاب على هذا الإنجاز ودورة في كسب ثقة المجتمع والمستفيدين وتحسين سمعة الجامعة المؤسسية والأكاديمية وعند جهات التوظيف.