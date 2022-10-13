منخفض سطحي يضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.. تقلبات شديدة في حالة الطقس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يوضح حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض سطحي ينتج عنه سقوط الأمطار الشديدة خلال الأيام المقبلة.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تقلبات الطقس في الأيام المقبلة تعد أولى حالات عدم الاستقرار في موسم خريف 2022 الذي بدأ في سبتمبر الماضي.

منخفض سطحي يضرب البلاد

وتشير خرائط النماذج العددية اعتبارا من مساء السبت، إلى تأثر البلاد بمنخفض سطحي على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، كما تعتبر هذه الحالة هي الحالة المطيرة الأولى التي ستشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف هذا العام.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن الهيئة سوف تصدر وصف تفصيلي بمكان سقوط الأمطار وكمياتها وستنشر لحظة بلحظة أخر تحديثات خرائط الطقس وإصدارات النماذج العددية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة كما يلي وفق بيان هيئة الأرصاد:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 30 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.