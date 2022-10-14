أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 14-10-2022 في الأسواق المحلية

أعلن الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق، لافتا إلى أن الأسعار كما هي دون تغيير.

ونستعرض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر في السوق المحلية، في السطور التالية وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد لـ«الوطن»:

أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلية

سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء نحو 33 جنيها في المزرعة.

ووصل سعر الساسو نحو 39 جنيها.

سجل سعر الفراخ البلدي 47 جنيها للكيلو جرام.

سعر الفراخ البيضاء في المحال التجارية

وجاء سعر الفراخ البيضاء اليوم، في المحال التجارية الكبرى، كما يلي:

سجل سعر الكيلو من أوراك فراخ تندوري نحو 51 جنيها.

الفرخة الكاملة المتبلة بسعر 65 جنيها.

دبابيس دجاج متبلة بسعر 60 جنيها.

أجنحة دجاج تندوري بسعر 35 جنيها.

دجاج اسكالوب بالبقسماط بسعر 108 جنيهات.

شاورما الدجاج 110 جنيهات.

برجر دجاج بسعر 100 جنيه.

فراخ شيش بسعر 119 جنيها.

كفتة فراخ بسعر 94 جنيها.

صدور فراخ بالعظم بسعر 95 جنيها.

البانيه فريش 100 جنيه.

أسعار البيض

وتراوحت أسعار البيض بين 69 و70 جنيهًا للأبيض.

وصل سعر طبق البيض الأحمر إلى نحو 73 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض أو الأحمر أو البلدي في الأسواق ما بين 75 جنيهًا و80 جنيهًا.

أسعار البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر البيضة اليوم في بعض المحال التجارية بين 2.50 جنيه و3 جنيهات .