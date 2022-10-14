حظك اليوم برج العقرب الجمعة 14-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العقرب بالإخلاص والولاء والطموح، وهو طيب القلب، كما أنه شجاع لا يتوقف أبدا للوصول إلى الحقيقة وإيصال الحق لأصحابه والدفاع عنه، كما أنه لا يهدأ حتى يشعر براحة المظلوم ووصول حقه إليه، وهو شخص قوي لا ييأس أبدا وواثق بشدّة من نفسه، كما أنه اجتماعي محب للعلاقات ويكون صداقات في مختلف الأماكن التي يذهب إليها على المستويين المهني والشخصي، غهو يحبّ مقابلة أشخاص جدد، ورغم ذلك فهو يحب الجلوس وحده في فترات كبيرة ويستمتع في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية لوحده، ويحب فصل الشتاء كثيرا ويميل إلى المغامرة والرومانسية.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصلي حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم مما يتطلبك منك الاهتمام بشئونك المادية، كما يساعدك على حل المشاكل بموضوعية، وتنجح اليوم في التخطيط لمسقبلك بشكل جيد وتقوم بتنمية المكاسب التي ترجوها منذ فترة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن حولك، وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.