خبير بيئي: التغيرات المناخية تهدد بقاء الإنسان وتؤثر على الزراعة

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن التغيرات المناخية لها آثار متعددة على البيئة أبرزها النظم الطبيعية البيئية والتنوع البيولوجي، فكل كائن حي له طريقة تكيف مع البيئة التي يعيش بها، والتغيرات المناخية تؤدي لانقراض تلك الكائنات، لافتًا إلى أن الكائنات الحية تحافظ على التوازن البيئي الذي يسمح بحياة الإنسان وفي حال تعرضها للانقراض سيهدد ذلك التوازن البيئي.

التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة

وأوضح «سمعان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اكسترا اليوم» مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن التغيرات المناخية ستؤثر على الصحة بشكل كبير وخاصة في انتشار الأمراض التي تنتقل بارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن زيادة الحرارة ستؤدي لمزيد من انصهار الثلوج في القطبين الشمالي والجنوبي وسيؤثر ذلك على سكان المناطق السواحلية مما يضطرهم إلى الهجرة إلى مناطق أخرى.

المحاصيل الزراعية ودرجات الحرارة

وأشار الدكتور عبد المسيح سمعان إلى أن المحاصيل الزراعية أيضا ستتأثر بالتغيرات المناخية حيث تنمو المحاصيل في درجات حرارة معينة، والتضارب بينها سيؤثر على محاصيل زراعية، مضيفا أن المياه سوف تتأثر وتنتقل من مجاري الأنهار إلى مناطق أخرى لتسبب السيول والفيضانات، وبزيادة درجة حرارة الأرض يؤدي ذلك لتسخين مياه البحر وارتفاع معدل البخر وتكون السحب وانتقالها في مناطق غير مخصصة لها.

جفاف الأنهار

وأكد أستاذ الدراسات البيئية والمناخية أن جفاف الأنهار هي نتيجة مباشرة للتغيرات المناخية التي أدت لزيادة معدلات البخر، لافتا إلى أن قطاع الصناعة والنقل هما الأكثر في التغيرات المناخية حيث تعتبر وسائل النقل مسؤولة عن 34% من الانباعثات، وكذلك الصناعة التي تستخدم الوقود الأحفوري.