«طنطاوي»: التغيرات المناخية تسببت في موجة جفاف بأوروبا لم تحدث منذ 500 عام

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن كافة دول العالم تتابع وعن كثب أخطار التغيرات المناخية في مختلف المناطق على سطح الكوكب، حيث أن التغيرات المناخية وآثارها السلبية لم تعد مقتصره على الدول الفقيرة أو الأكثر فقرا، لكنها باتت تضرب في كل مكان من الدول الغنية والصناعية.

طنطاوي: الدول الغنية والصناعية تعاني أثارا سلبية لتغير المناخ

وأضاف «طنطاوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدول الغنية والصناعية باتت تعاني هي الأخرى آثارا سلبية بسبب تغير المناخ، وبسببها حدثت موجة جفاف في أوروبا لم تحدث منذ 500 عام، وأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية لم تحدث منذ ما يقارب الألف عام.

طنطاوي: كافة دول العالم عانت من حرائق في الغابات وفيضانات

وأوضح أن كافة دول العالم عانت من حرائق في الغابات وفيضانات وانخفاض منسوب الأنهار في أوروبا وغيره، لذا فينتظر كافة دول العالم قمة المناخ المقبلة والمنعقدة في شرم الشيخ لأنها جاءت بعد 26 دورة من المفاوضات والتعهدات والقرارات، ولم يدخل شئ حيذ النفاذ: «الكل ينتظر قمة شرم الشيخ لأنها هتكون بداية الطريق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».

وأكد أن كافة دول العالم بأكملها تنتظر قمة المناخ المقبلة والتي تستضيفها مصر في نسختها الـ27 من أجل البدء في تنفيذ القرارت التي لم تفعل والتعهدات التي لم تستكمل.

وتابع: «الجميع يأمل بالخروج من قمة المناخ المقبلة بإجراءات فاعلة ويمكن تنفيذها ويبدأ التنفيذ فورا، حيث أن التنفيذ في أغلبه يرتبط بتوفير التمويل الازم لتحقيق المشروعات على أرض الواقع، والدول النامية تبذل أقصى ما يمكنها، ولكن بالرغم من ذلك اقتصادياتها في الأساس ضعيفة ولا يمكنها تحمل الأعباء الخاصة بالتغيرات المناخية».