تفاصيل إنهاء حياة سائق على يد آخر بطلق ناري.. «كان بيدافع عن والدته»

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في مشاجرة بين الجيران ووالديه في المرج، نتيجة لتصاعد أدخنة حريق القمامة، فتلقى طلقا ناريا بمنطقة الرقبة، أودت بحياته، ونقل إلى المستشفى، ووضعت جثته في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالواقعة

تلقى المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المرج، إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة الشاب «عبده.ج» 27 عامًا، سائق، مصاب بطلق ناري، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن وراء الواقعة عاطل أطلق عليه عيارا ناريا من فرد «خرطوش».

وأفادت التحريات أنّه في يوم الواقعة كان الشاب عائدًا من عمله هو وشقيقه، علمابمشاجرة والدتهما فأسرعا لمعرفة ما يحدث، وفور وصولهما تلقى المجني عليه طلقة نارية بمنطقة الرقبة أودت بحياته على يد شخص على خلاف سابق معه، وبتقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش» المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتقرر عرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الموقف القانوني

وعن الموقف القانوني للمتهم، يقول شعبان سعيد المحامي والخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ من المتوقع أن يُعاقب المتهم طبقًا لما ورد في المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على الإعدام في جرائم القتل العمد، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.