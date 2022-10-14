أوكرانيا: قصفان صاروخيان روسيان على الأقل ضد «خاركيف»

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن قصفين صاروخيين روسيين على الأقل ضد مدينة «خاركيف» الواقعة شمال شرقي البلاد، وأشار عمدة المدينة إيهور تيريكوف، على «تليجرام»، إلى مشاكل في إمدادات الطاقة في بعض أحياء المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، مقتل أحد مواطنيها في العمليات القتالية في منطقة «دونباس» الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا

كييف: يتعين على «واشنطن» إمدادنا بـ«باتريوت» وصواريخ طويلة المدى

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى مقتل العسكري الأمريكي السابق، خدم في العراق بين 2007 و2009، ومتعاقد مع الجيش الأوكراني، دين باتريج «34 عاما» من ولاية أيداهو الأمريكية متأثرا بجروحه التي أصيب بها بالقرب من «سيفيرودونيتسك» بجمهورية «لوجانسك» الشعبية «التي ضمتها موسكو إلى الأراضي الروسية» في 3 أكتوبر الجاري.

بدورها، ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اعترف في وقت سابق بأنه تم الإعداد للهجوم المضاد في جنوبي بلاده مع «واشنطن» و«لندن»، مضيفا في حديث لصانعي المقالب الروسيين فوفان ولكزس، أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية التغلب على الحاجز النفسي والبدء في إمداد «كييف» بأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» والصواريخ طويلة المدى و«دبابات أبرامز».

كوليبا: أوكرانيا على استعداد لقبول بعض الدبابات القديمة

وأكد كوليبا، أن بلاده لن تضرب الأراضي الروسية باستخدام هذه الصواريخ، وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن «كييف» على استعداد لقبول بعض الدبابات القديمة، ووفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدرها، أقدمت المخابرات الأوكرانية على محاولة تصفية مجموعة من عملائها في مدينة ميليتوبول بمنطقة «زابوريجيا» الواقعة جنوب شرقي البلاد بتسليم أحدهم عبوة ناسفة نتيجة فشلهم في تنفيذ عملية اغتيال أحد موظفي لجنة الاستفتاء في المدينة، وفقا لما ذكره أرتور نيسترينكوالمعتقل لدى قوات الأمن الروسية.