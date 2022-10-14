عقوبات كورية على 15 شخصا و16 مؤسسة متعلقة ببرنامج بيونج يانج لتطوير صواريخ

فرضت كوريا الجنوبية، عقوبات خاصة على 15 فردا من الجارة الشمالية و16 مؤسسة متعلقة ببرنامج تطوير صواريخ، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وكانت «بيونج يانج»، أطلقت في وقت سابق، صاروخ باليستي قصير المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان» ونحو 170 طلقة مدفعية على المناطق العازلة البحرية المنصوص عليها في اتفاق 2018، لخفض التوتر العسكري مع كوريا الجنوبية.

إدانة كوريا جنوبية لإطلاق «الشمالية» للمدفعية

وفي وقت سابق، أدان مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، بشدة إطلاق «بيونج يانج» للمدفعية وتحليق طائراتها الحربية واطلاق صاروخ.وكانت قالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إن مثل هذه الاستفزازات المستمرة من قبل «بيونج يانج» هي أعمال تقوض السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضًا في المجتمع الدولي، وفاق لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأجرى رئيس هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، الجنرال «كيم سونج كيوم» وقائد القوات المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية، الجنرال بول لاكاميرا، مشاورات افتراضية وأعاد المسؤولان العسكريان، تأكيد التزامهم بزيادة تعزيز الموقف الدفاعي المشترك للحلفاء.

وجاء فرض كوريا الجنوبية، عقوبات خاصة على 15 فردا كوريا شماليا و16 مؤسسة مرتبطة بالبرامج الصاروخية والنووية لـ«بيونج يانج» للمرة الأولى من نوعها في 5 سنوات.

وأدانت حكومة كوريا الجنوبية في بيان، بشدة سلسلة استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة بصورة متكررة غير مسبوقة واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد «سول».

وأوضحت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن من بين الأشخاص المدرجين حديثا على القائمة السوداء، مسؤولون في شركات الشحن والمنظمات ذات الصلة بالبرامج الصاروخية لـ«بيونج يانج» وكذلك المتورطين في شراء إمدادات أسلحة الدمار الشامل.