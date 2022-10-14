تصوير جوي لأعمال مشروع حاجز الأمواج الغربي الجديد بميناء دمياط

نفذت الأجهزة المعنية تصوريًا جويًا لأعمال مشروع حاجز الأمواج الغربي الجديد بميناء دمياط، بطول 5400 متر، لحماية الميناء من العوامل الجوية المختلفة بالإضافة للمساهمة في تشكيل أرض بمساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع لزوم توسعات ميناء دمياط.

جاء ذلك ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.