حظك اليوم برج الثور السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور هادئ بشكل كبير، فهو يكره الفوضى من حوله ويحب دائمًا أن يكون في هدوء في مختلف المواقف التي تواجهه، إلى جانب أنه مستمع جيد للآخرين، ويحب أن يكون على تواصل مع الغير.

مواصفات برج الثور

وأبرز عيوب مولود برج الثور، العند، إذ يحب أن ينفذ رأيه مهما كانت الظروف المحيطة به وعلى حساب أي شخص آخر، إلى جانب أنه انطوائي بدرجة كبيرة تجعله يكره الوجود في تجمعات أغلب الوقت، ما يتسبب له في مشكلات مع أحبائه وأصدقائه.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاهتمام بأعمالك وبأمورك المالية أو التجارية، وعند الاعتناء بخطواتك فإن المستقبل بعد ذلك سيكون أفضل وستشعر بتحسن كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش.. حاول أن تحافظ على الهدوء واللباقة، لتجنب الخلافات، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور اليوم السبت.