حظك اليوم برج الجوزاء السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء ثالث الأبراج الفلكية والكوكب المتحكم به هوعطارد إلى جانب أنه يتوافق مع مواليد برج القوس والدلو، وأبرز صفاته التناقض في مختلف الأمور التي يتعامل معها، فهو شخص اجتماعي ومرح بشكل كبير لكنه قد يحب الانطواء في أوقات محددة.

مواصفات برج الجوزاء

وأبرز مميزات برج الجوزاء أنه قادرًا على التعامل مع مختلف الظروف التي تواجهه، فهو مرن بشكل كبير يجعله قادرًا على تجربة كل شئ جديد، كما أن شخصية البرج تميل للمغامرة وتحقيق تجارب جديدة تجعله أفضل ويستطيع اتخاذ قرارات موفقة في الحياة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء عن حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء كما يلي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاهتمام بأعمالك وبأمور مالية أو تجارية، لذا عليك أن تهتم بخطواتك بشكل كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تحافظ على هدوئك بشكل كبير حتى تحافظ على علاقتك بأحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.