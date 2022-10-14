إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية في المنيا

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة، إثر إصطدام سيارة بدراجة نارية بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية صندفا بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا.

بلاغ باصطدام سيارة بدراجة على الطريق الصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ربع نقل بدراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية صندفا بمركز بني مزار.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والفحص، تبين إصابة كل من "عصام محمد" 55 عاما، "محاسن علي" 45 عاما، "وعد محمد" 4 سنوات، بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، ونقل المصابون إلى مستشفى التكامل في الشيخ فضل ببني مزار لتلقي العلاج.

اصطدام ميكروباص بتروسيكل بالطريق الزراعي

وشهدت محافظة المنيا، أمس، حادث مماثل حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بتروسيكل دون لوحات معدنية بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام قرية صفط اللبن بمركز المنيا، أسفر عن مصرع طالبين وإصابة 4 آخرين، ونقلوا إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

وانتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إلى موقع الحادث لمتابعة التداعيات، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.