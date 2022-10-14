التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه في تصادم سيارة ودراجة نارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن طالب لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية كان يقودها المتوفى، وطلبت تحريات المباحث وندب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان سببه وملابساته.

تفاصيل تصادم ملاكي ودراجة نارية بقليوب

وكان طالب قد لقي مصرعه عقب إصابته بنزيف بالمخ وكسور متعددة بالجسم إثر حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجته النارية التي كان يقودها بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية.

تحريات مصرع طالب في تصادم بقليوب

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي اتجاه الجيزة، وأسفر الحادث عن مصرع طالب.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي اتجاه الجيزة، وأسفر عن مصرع «محمد م م»، 20 سنة، طالب مقيم الجيزة، وجرى نقله لمستشفى قليوب التخصصي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث.