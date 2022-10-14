مصر المركز الأول في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة بتونس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيق المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة 2022 في احتفالية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو والتي أقيمت مؤخرا في تونس بمشاركة فريقين من مصر وهما فريق كنوز التابع لمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات ببنها وفريق معهد دراو بأسوان التابع للأزهر الشريف.

فريق كنوز مدرسة مصطفى كامل الرسمية ببنها في المقدمة

وقالت لميس جودة، قائد فريق كنوز من مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات ببنها، إن الفريق المكوَّن من الطلاب المبدعين أروى وسام السيد وسيف الدين وسام السيد تألقوا في الحفل الختامي لإعلان نتائج الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثانية والمنظم تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة» والذي أجري الجمعة الماضية في الجمهورية التونسية.

مشاركة 6000 مدرسة على مستوى العالم العربي

وأوضحت جودة لـ«الوطن»، أن المسابقة شارك يها أكثر من مليوني مشارك عربي وأكثر من 6000 مدرسة وأكثر من 50 ألف مدرس من مختلف الدول العربية حيث نظم في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو وبالشراكة مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية واللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة حفلا كبيرا بحضور مدير عام الألكسو ووزير التربية التونسي وسفراء عرب وفاعلين في مجال التربية والثقافة من مربين ومديري مدارس ومعاهد ومنسقين وطنيين ومدربين ومحكمين.

وأشارت جودة إلى أنه خلال الحفل أعلن فوز فريق كنوز ممثل مصر ومحافظة القليوبية بالمركز الأول عن فئة الفريق الذهبي الموصول بالحاسب فئة 12 إلى 15 عاما، حيث حصل الفريق على شهادات تميز من الألكسو والميداليات الذهبية لجميع أعضاء الفريق.

في سياق متصل، كرَّمت راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، الفريق الفائز، حيث استقبلت الفريق الفائز وتهنئتهم فور عودتهم من التكريم بالجمهورية التونسية.

فيما وجَّهت لميس جودة قائد الفريق الشكر إلى أماني غريب السيد مديرة مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات والتي طالما تشجع معلمي وطلاب المدرسة على الإبداع وتحقيق الإنجازات المحلية والدولية، والشكر والتقدير لجميع قيادات التربية والتعليم على مستوى إدارة بنها التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية ووزارة التربية والتعليم المصرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم.