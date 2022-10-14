كشفت مديرية التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة للعام الدراسي 2022/2023 في المدارس الرسمية لغات، والذي يمكن من خلاله الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة .

رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال في القاهرة

وأوضحت المديرية رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة، إذ يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الرسمي لـ البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

موعد دفع مصروفات رياض الأطفال بالقاهرة

وأشارت التربية والتعليم إلى أنّ الأحد المقبل الموافق 16 أكتوبر الجاري سيتم دفع المصروفات لمن تم قبولهم على أن يستمر الدفع لـ 15 يوما فقط وإلا يعتبر القبول لاغيا، لافتة إلى أنّ الطلاب الذين لم يقبلوا بالمرحلة الثانية ينتظر المرحلة الثالثة والرابعة على الموقع الإلكتروني فقط اعتبارا من منتصف الشهر المقبل 15 نوفمبر.

حظر الواجبات المنزلية على طلاب رياض الأطفال

وفي سياق متصل، كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن حظر تكليف التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية، وفقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لهذا الشأن، منوها بضرورة متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل المناسب، واللائق بالمدرسة والالتزام بشروط القبول بالحلقة الأولى بالمرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال.

وانطلق مطلع الشهر الجاري العام الدراسي الجديد 2022/2023، إذ بدأ قرابة 27 مليون طالب العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات مقسمين حول 23 مليون طالب في التعليم الأساسي، وما يقرب من 4 ملايين طالب في الجامعات.

إجراءت مشددة للعام الدراسي 2022/2023

وبدء العام الدراسي الجديد لعام 2022/ 2023 وسط تنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب، والقائمين على العملية التعليمية.