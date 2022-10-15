حظك اليوم برج الأسد السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يمر مولود برج الأسد خلال الفترة الحالية بمرحلة حاسمة على كافة الأصعدة، ولهذا يجب أن يتريث في اختياراته وقراراته، فبعضها يتطلب التركيز والتخطيط الجيد من قبل صاحب هذا البرج الذي يعرف عنه أنه صاحب ثقة الكبيرة بالنفس، ويمتلك جاذبية تجعل الجميع يحاول التقرب منه والتودد له.

ويملك مولود برج الأسد الكثير من الصفات التي تجعل منه قائدًا، من بينها أنه ودود خلال اللقاءات التي يتواجد فيها، ودائمًا ما تكون مرحة، إذ إنه محب الحياة وإلقاء النكات مع الأصدقاء، وفي الجانب العاطفي لا تجد هذا المولود يستطيع العيش بدون حب، وهو مخلصًا بشدة للطرف الآخر.

الإنفاق وحب البزخ على نفسه ومن حوله، من أبرز الصفات التي تعرف عن مولود برج الأسد، ولهذا نعرض في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، وذلك لمتابعي التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد هذا البرج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبيرة الفلك إنّ مولود برج الأسد اليوم على الجانب المهني، ستجد القمر في منزلك الحادي عشر، وقد تجمعك اليوم بالأصدقاء أو بزملاء العمل، أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فإن حظك اليوم لمواليد هذا البرج، ستجد فينوس والشمس في منزل العلاقات يمنحانك طاقة عاطفية، ورغبة في التعبير عن مشاعرك.