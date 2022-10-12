حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يقدس مولود برج الأسد الحب، ولا يستطيع أن يحيا دون أن يكون في علاقة قوية مستقرة تربطه بشريك حياة يتفهمه ويعيش معه كل لحظات حياته لتكون مليئة بالسعادة والفرح، ولا يفقد الأمل أو ييأس في الوصول إلى شريك حياة مناسب له رغم ما يتعرض له من خيبات كثيرة، وعندما يقع في الحب يظهر حبّه علناً، ويحب أن يعيش قصة حب خالدة ومثالية، ودائما ماتجده شخص مخلص في حبه بشكل كبير، كما أن المرأة في هذا البرج تجدها معطاءة وكريمة وعاشقة كبيرة لشريك حياتها، وتكون مخلصة ووفيّة كثيرا.

ويتتميز رجل برج الأسد بأنه جذاب ولافت للانتباه كثيرا للطرف الآخر، نظرا لقوة شخصيته وثقته الكبيرة في نفسه، وهو كريم ومخلص لمحبوبته، ويحب أن يكون الطرف الأقوى المسيطر على مجريات العلاقة، وفي المقابل يمنح محبوبته كل عواطفه وحبه، ويخلص لها ويجعلها في مقدمة أولوياته.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر ما زال في وضع معاكس واليوم ليس جيدا لمواليد برج الأسد على المستوى المهني، لذا عليهم أن يتحكموا في انفعالاتهم، وتصرفاتهم، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تبدو اليوم محددا في رأيك، ومتمسكا به، ولكن لا ترفض الاستماع لرأي الآخر، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.